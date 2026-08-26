Генконсульство РФ: Обращений в связи с травмой подростка в Турции не поступало. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Генеральное консульство России в Анталье не получало обращений в связи с травмой 11-летней девочки на курорте в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«От пострадавшей стороны обращений в генконсульство не поступало», - говорится в сообщении.

Как проинформировали в генконсульстве, сотрудники готовы оказать необходимую поддержку семье девочки в рамках имеющихся полномочий, а также передать контактные данные адвокатов.

Согласно сообщениям СМИ, 11-летняя девочка получила рваную рану плеча в Сиде. Предположительно, в нее могла попасть пуля из тира.

Ранее KP.RU сообщал, что в Анталье 10 человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса. Пассажирский транспорт столкнулся с легковушкой.