В Минцифры назвали сроки запуска сети 5G

Стандарт связи 5G должен появиться в крупных городах России не позднее 31 декабря 2027 года. Фото: Paul shuang/Shutterstock/Fotodom

Стандарт связи 5G должен появиться в крупных городах России не позднее 31 декабря 2027 года. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

"Услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, федеральные операторы "большой четверки" получат под 5G диапазон частот 4,63-4,99 ГГц, им будет доступна возможность разворачивать этот стандарт на существующих полосах частот с уже имеющимися базовыми станциями. Диапазон будет использоваться для поэтапного покрытия связью "самых популярных локаций городов-миллионников" до 2031 года.

Кроме того, зарубежное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября 2026 года для возможности его использования для 5G. Переход на российские базовые станции связи начнется с 2027, это нужно будет сделать до конца 2031 года.

При этом ранее сайт KP.RU писал, что до конца 2026 года связь пятого поколения должна появиться в четырех региональных центрах. В следующем году ее планируют задействовать еще в 16 субъектах. К 2030 году число таких городов вырастет до 40, а к 2035-му - до 84.