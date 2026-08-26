Райт: США готовы решать проблему ядерной программы Ирана путем переговоров Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты готовы решать проблему ядерной программы Ирана путем переговоров между странами. Об этом заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

«Мы решительно настроены на то, чтобы положить конец иранской ядерной программе путем переговоров», - отметил министр в беседе с журналистами.

Райт подчеркнул, что Вашингтон также не отказывается от урегулирования ситуации с иранской ядерной программой за счет проведения инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Администрация президента США Дональда Трампа, по словам министра, придерживалась такого курса с первых дней.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Иран согласовали соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке. Стороны конфликта также договорились о свободной навигации в Ормузском проливе.