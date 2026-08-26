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НовостиПроисшествия26 августа 2026 19:34

Пушилин: Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на ТРЦ в Донецке

11 мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ в ДНР за день
Мария МАМАЕВА
Пушилин: Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на ТРЦ в Донецке

Пушилин: Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на ТРЦ в Донецке

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на торгово-развлекательный центр в Донецке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии. <...> Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», - написал он в мессенджере MAX.

Киевский режим атаковал район ТРЦ ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow.

Как заявил Пушилин, всего в результате атак ВСУ по региону за день были ранены 11 мирных граждан.