Пушилин: Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на ТРЦ в Донецке Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на торгово-развлекательный центр в Донецке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии. <...> Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», - написал он в мессенджере MAX.

Киевский режим атаковал район ТРЦ ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow.

Как заявил Пушилин, всего в результате атак ВСУ по региону за день были ранены 11 мирных граждан.