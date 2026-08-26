МИД РФ заявил об искажении трактовки слов Захаровой о нарушениях Устава ЮНЕСКО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В МИД России указали на подмену понятий иноагетскими ресурсами в трактовке слов официального представителя ведомства Марии Захаровой о нарушениях Устава ЮНЕСКО. Об этом говорится в заявлении министерства.

Речь идет о публикации The Insider*, в которой авторы переиначили фразу Захаровой, сказанную во время брифинга 20 августа на фоне визита гендиректора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани в Киев.

«Авторы вброса вырвали из контекста фразу про игнорирование гендиректором ЮНЕСКО требования статьи 6 Устава Организации», - сообщает МИД.

Министерство подчеркнуло, что Захарова акцентировала внимание на двойных стандартах в работе международных чиновников и игнорировании преступлений Киева.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД РФ назвали международные структуры, такие как ЮНЕСКО и ОБСЕ, соучастниками преступлений киевского режима против российских журналистов.

* Признан Минюстом СМИ-иноагентом и внесен в реестр нежелательных организаций на территории РФ