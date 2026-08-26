Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье26 августа 2026 19:56

"Сухая туалетная бумага приводит к развитию болезней": врач призвал отказаться от нее

Врач Прокофьев заявил об опасности сухой туалетной бумаги
Валентина БРЫКАЛИНА
Врач Прокофьев заявил об опасности сухой туалетной бумаги

Врач Прокофьев заявил об опасности сухой туалетной бумаги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Использование сухой туалетной бумаги может привести к дерматиту и опасным инфекциям. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил врач Денис Прокофьев.

По его словам, постоянное механическое трение сухого материала не очищает кожные покровы должным образом, а лишь способствует микротравмам и переносу микроорганизмов. Отказ от сухого гигиенического средства в пользу водных процедур является главной тенденцией современной проктологии, добавил он.

«Использование сухой туалетной бумаги не отвечает необходимым требованиям гигиены и приводит к развитию болезней – от банальных дерматитов до распространения хронической бактериальной инфекции, особенно у детей», – сказал врач.

Он отметил, что при невозможности воспользоваться полноценным душем заменить бумагу можно специальными салфетками с мягким составом.

KP.RU рассказал, что Росстандарт создал регламент на туалетную бумагу и другие изделия из бумаги или бумажного текстилеподобного материала - салфетки, полотенца, носовые платки, скатерти. По стандарту ширина туалетной бумаги, например, должна быть не менее 9 см, а бумажного полотенца — не менее 16 см. Допускаются рисунки, цветное покрытие, тиснение.