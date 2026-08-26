"Сухая туалетная бумага приводит к развитию болезней": врач призвал отказаться от нее

Врач Прокофьев заявил об опасности сухой туалетной бумаги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Использование сухой туалетной бумаги может привести к дерматиту и опасным инфекциям. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил врач Денис Прокофьев.

По его словам, постоянное механическое трение сухого материала не очищает кожные покровы должным образом, а лишь способствует микротравмам и переносу микроорганизмов. Отказ от сухого гигиенического средства в пользу водных процедур является главной тенденцией современной проктологии, добавил он.

«Использование сухой туалетной бумаги не отвечает необходимым требованиям гигиены и приводит к развитию болезней – от банальных дерматитов до распространения хронической бактериальной инфекции, особенно у детей», – сказал врач.

Он отметил, что при невозможности воспользоваться полноценным душем заменить бумагу можно специальными салфетками с мягким составом.

KP.RU рассказал, что Росстандарт создал регламент на туалетную бумагу и другие изделия из бумаги или бумажного текстилеподобного материала - салфетки, полотенца, носовые платки, скатерти. По стандарту ширина туалетной бумаги, например, должна быть не менее 9 см, а бумажного полотенца — не менее 16 см. Допускаются рисунки, цветное покрытие, тиснение.