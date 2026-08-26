Врач объяснил, почему вес возвращается после уколов для похудения

Эндокринолог Мясоедов: после уколов для похудения вес и аппетит возвращаются Фото: Lee Charlie/Shutterstock/Fotodom

После уколов для похудения вес и аппетит снова возвращаются. Об этом «Ленте.ру» рассказал эндокринолог Сергей Мясоедов.

Он отметил, что при применении препаратов человек обычно быстрее насыщается, реже испытывает выраженный голод и может легче контролировать объем порций. Но после их отмены этот эффект постепенно исчезает, поэтому привычный аппетит может вернуться.

По его словам, во время снижения веса организм адаптируется к уменьшению массы тела, поскольку расход энергии становится ниже. Однако, если после отмены препарата питание остается прежним или калорийность увеличивается, постепенно формируется избыток энергии, который и приводит к набору массы, пояснил специалист.

360.ru сообщил, что риск прибавки лишнего веса проявляется, среди прочего, в избыточном потреблении мучного и сладкого, а также газированных напитков, и недостаточном потреблении воды.