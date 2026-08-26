Стало известно, почему банк может отказать в кредите

Финансист Корчагин: несколько кредиток могут стать причиной отказа в займе Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Российские банки стали более придирчиво проверять заемщиков перед выдачей кредита. Об этом «Ленте.ру» заявил финансист Игорь Корчагин.

По его словам, кредитные организации рассматривают на финансовый профиль заемщика целиком. Они могут отказать в предоставлении займа из-за наличия просрочек, непогашенных микрозаймов, большого количества кредитов или карт, недостаточного или неподтвержденного дохода, малого стажа или ошибок в анкете.

Эксперт указал, что банк учитывает платежи по действующим кредитам, задолженность по кредитным картам, новый платеж по запрашиваемому кредиту, а в некоторых случаях — обязательства созаемщика. В расчет может попасть даже лимит по неиспользуемой кредитной карте.

RT сообщил, что российское законодательство четко определяет случаи, когда кредитный договор, оформленный мошенниками, может быть признан недействительным.