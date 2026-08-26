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НовостиВ мире26 августа 2026 20:09

Украинца с тремя ампутированными пальцами признали годным к службе в ВСУ

Военно-врачебная комиссия в Харьковской области признала годным к службе украинца с тремя ампутированными пальцами правой руки
Мария МАМАЕВА
Украинца с тремя ампутированными пальцами признали годным к службе в ВСУ

Украинца с тремя ампутированными пальцами признали годным к службе в ВСУ

Фото: REUTERS.

На Украине жителя Харьковской области с тремя ампутированными пальцами правой руки признали годным к службе в ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Согласно источнику, военно-врачебная комиссия при военкомате в Харьковской области признала украинца годным для вступления в ряды армии, несмотря на наличие у него противопоказаний ввиду ампутации пальцев.

Напомним, что на Украине продолжается насильственная мобилизация населения. Сотрудники ТЦК похищают людей прямо с улицы, а медкомиссия признает годными к службе людей с различными заболеваниями.

Так, в районе Кондратовки Сумской области без вести пропал украинец с детским церебральным параличом и шизофренией. Также несколько людей предпенсионного возраста с психическими расстройствами, мобилизованные в ВСУ, пропали без вести под Черниговом.