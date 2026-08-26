Центр Донецка атакован англо-французскими ракетами: Пушилин привел детали ЧП

ВСУ ударили по центру Донецка англо-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 26 августа украинские ракеты атаковали центральную часть Донецка. В результате пострадали восемь человек. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ нанесли удар англо-французскими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. Такие подробности он привел на канале в "Макс".

Денис Пушилин сообщил, что атака пришлась по району ТРЦ "Донецк сити". Storm Shadow/SCALP-EG относятся к типу крылатых ракет большой дальности, указал он.

"Ранения средней степени тяжести получили ребенок - девочка 2016 г. р. и женщина 1973 г. р., пострадали девочка - подросток 2010 г. р., женщина 1947 г. р., мужчины", - проинформировал глава ДНР.

Два дня назад ВСУ ударили по детскому центру в Краснодаре. Стало известно, что на месте ЧП найдено тело еще одного ребенка. Он скончался после атаки беспилотников на здание. Таким образом, жертвами Киева стали четверо несовершеннолетних.