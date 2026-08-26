Названы похожие на обычную перхоть болезни

Трихолог Галлямова: симптомы псориаза и грибка кожи похожи на перхоть Фото: Doucefleur / Shutterstock / Fotodom

Несколько заболеваний могут маскироваться под перхоть. Об этом "Ленте.ру" рассказала трихолог Юлия Галлямова.

По ее словам, одно из заболеваний, которое часто принимают за обычную перхоть, — псориаз. Отличительной особенностью этого недуга она назвала более плотные сухие чешуйки, часто выходящие за линию роста волос.

Также отметила специалист, иногда за перхоть принимают дерматомикоз — грибковую инфекцию кожи. Однако в этом случае вместе с шелушением появляются участки выпадения волос, добавила она.

360.ru сообщил, что летом частота мытья головы зависит от типа кожи, ее чувствительности и особенностей здоровья. В среднем голову моют два-три раза в неделю, но для некоторых людей нормой может быть и ежедневный уход.