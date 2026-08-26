Кинолог Уражевский: интеллект собаки может соответствовать развитию школьника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Собаки могут находить выходы из нестандартных ситуаций, с которыми не справится даже 10-летний ребенок. Об этом «Абзацу» рассказала кинолог Владимир Уражевский.

Он отметил, что в исследованиях часто сравнивают интеллект собак с уровнем развития трех- или четырехлетнего ребенка, однако такая оценка условна.

«Часто собаки могут находить выходы из ситуаций, с которыми не справится и 10-летний ребенок. Нет четкого критерия, много зависит от обстоятельств», – сказал он.

По словам эксперта, собаки тонко чувствуют эмоциональное состояние человека. Владельцы также учатся понимать своих питомцев без слов – по малейшим изменениям в поведении выстраивается обратная связь.

Как писал сайт KP.RU, в соцсетях владельцы собак откровенно делятся особенностями характера и поведения питомцев, о которых не подозревали, выбирая породу. В таких роликах хозяева с юмором рассказывают о бытовых сложностях, а кинологи напоминают: собаки - не плюшевые игрушки, они не будут тихонько лежать на диване.