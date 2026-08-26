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НовостиОбщество26 августа 2026 20:31

ФАС возбудила дело против сети АЗС "Трасса" из-за высоких цен на бензин и дизель

На АЗС сети "Трасса" выявили признаки монопольно высоких цен на бензин
Алина КОЧНЕВА
На АЗС сети "Трасса" выявили признаки монопольно высоких цен на бензин

На АЗС сети "Трасса" выявили признаки монопольно высоких цен на бензин

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московское областное Управление Федеральной антимонопольной службы завело уголовное дело в отношении сети АЗС "Трасса". Специалистами зафиксированы признаки монопольно высоких цен на топливо. Организации грозит штраф в случае установления вины, отмечается в сообщении на сайте ФАС.

Ведомство напомнило, что "Трассой" владеет "ЕвроТранс". У компании выявлены признаки установления высоких цен на бензин и дизель. Анализ доказал необоснованное изменение стоимости топлива на данных АЗС, сказано в материале.

"ПАО "ЕвроТранс" занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области", - подчеркивает ФАС.

Правительство РФ заявило, что АЗС должны указывать на табло и в чеке экологический класс продаваемого топлива. Сейчас в стране временно разрешен выпуск и ввоз бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение будет действовать до 1 июля 2027 года.