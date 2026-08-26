ФАС возбудила дело против сети АЗС "Трасса" из-за высоких цен на бензин и дизель

На АЗС сети "Трасса" выявили признаки монопольно высоких цен на бензин Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московское областное Управление Федеральной антимонопольной службы завело уголовное дело в отношении сети АЗС "Трасса". Специалистами зафиксированы признаки монопольно высоких цен на топливо. Организации грозит штраф в случае установления вины, отмечается в сообщении на сайте ФАС.

Ведомство напомнило, что "Трассой" владеет "ЕвроТранс". У компании выявлены признаки установления высоких цен на бензин и дизель. Анализ доказал необоснованное изменение стоимости топлива на данных АЗС, сказано в материале.

"ПАО "ЕвроТранс" занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области", - подчеркивает ФАС.

Правительство РФ заявило, что АЗС должны указывать на табло и в чеке экологический класс продаваемого топлива. Сейчас в стране временно разрешен выпуск и ввоз бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение будет действовать до 1 июля 2027 года.