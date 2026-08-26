Американская блокада - не помеха: кубинские ученые создали препарат для борьбы с онкологией

Глава МИД Паррилья рассказал о создании на Кубе препарата для борьбы с раком Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куба продолжает развиваться, несмотря на мощные американские санкции. Блокада острова не помешала местным ученым создать препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями. Лекарство стимулирует иммунный ответ организма против опухолевых клеток. Об этом рассказал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья на страничке в Х.

"Создание данного препарата свидетельствует о стремлении кубинских ученых обеспечить суверенитет в сфере снабжения лекарствами", - заострил внимание министр.

Бруно Родригес Паррилья сообщил, что США ограничивают поставки на остров медикаментов и необходимого для биофармацевтической промышленности сырья. Для Кубы онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности, пояснил глава МИД. Поэтому разработка указанного препарата особенно важна, подытожил он.

Американцы в августе 2026 года продлили действие торговых ограничений в отношении Кубы. Санкции сохранят еще на год.