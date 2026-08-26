В Литве назвали первой целью НАТО Калининградскую область: подробности

Экс-глава МИД Литвы Валенис счёл Калининград первой целью НАТО при эскалации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Западе снова пугают Россию якобы возможной потерей Калининграда. Бывший глава МИД Литвы Антанас Валенис считает, что именно на этот город будет наступать НАТО в случае эскалации конфликта с Москвой. Так экс-министр высказался в диалоге с порталом Delfi.

Антанас Валенис утверждает, что военная инфраструктура Калининградской области якобы будет ликвидирована при наступлении НАТО. Он сообщил, что на Западе такой сценарий неоднократно обсуждался. По словам экс-главы МИД Литвы, разговоры об эскалации ведутся даже в публичной форме.

"Относительно Калининграда, так много раз мы слышали на разных уровнях, говорили эту одну рациональную вещь. В начале любой острой фазы любого конфликта между НАТО в балтийских, например, государствах и Россией... вся мощь Калининградского региона будет уничтожена", - заявил Антанас Валенис.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что безопасность Калининградской области в случае угроз будет обеспечиваться всеми возможностями. Страна обезопасит отдаленный регион.