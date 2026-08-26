Фонд "Традиции искусства" взял роль организатора "Интервидения" в Саудовской Аравии

Дата и место проведения "Интервидения" будет известна чуть позже Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре 2025 года возобновился песенный конкурс "Интервидение". Участие в мероприятии приняли порядка 20 стран. В этом году организатором конкурса в Саудовской Аравии станет фонд "Традиции искусства". Так пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД России.

"Интервидение" выразила готовность принять Саудовская Аравия. В настоящее время организатор конкурса - фонд "Традиции искусства" - ведет плотную работу с партнерами по ключевым моментам подготовки нового шоу", - говорится в сообщении.

Информации о дате и месте пока нет. Об этом станет известно позднее.

Впервые песенный конкурс прошел еще в 1965 году. Тогда "Интервидение" приняла у себя Чехословакия. На последнем конкурсе победу одержал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. Тогда площадкой для проведения "Интервидения" стала Москва.