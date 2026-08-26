Политик Мема заявил, что Россию невозможно принудить к переговорам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Западные политики неоднократно выражали желание принудительно усадить Москву за стол переговоров. Россию невозможно к этому принудить, объяснил финский политик Армандо Мема. В посте в соцсети Х он напомнил, что для разрешения конфликта на Украине важно устранить первопричины кризиса.

"Антониу Кошта заявляет, что Европа заставит Москву начать обсуждение с помощью давления. Таким чиновникам нет места за любым столом переговоров, потому что они напрямую вовлечены в это противостояние", - написал Армандо Мема.

Он также прокомментировал попытки Киева вступить в ЕС и НАТО. Политик призвал остановить процесс рассмотрения вопроса принятия Украины в объединения ради мира в регионе.

Президент России Владимир Путин заявил о безусловной победе РФ в украинском конфликте. Он призвал граждан сохранить чувство единения. Спецоперация рано или поздно завершится победой, указал Владимир Путин.