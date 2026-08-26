Определен топ самых богатых женщин России: Татьяна Ким уверенно держит лидерство

Forbes в пятый раз назвал Татьяну Ким богатейшей женщиной России Фото: Личный архив.

Основатель Wildberries Татьяна Ким вновь признана богатейшей женщиной России. Она возглавила топ в пятый раз. Глава Wildberries & Russ заняла первую строчку рейтинга самых богатых женщин страны с капиталом 5 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Forbes.

Следом за Татьяной Ким в топе разместилась президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние достигло 1,3 миллиарда долларов.

На третью строчку поместили вдову предпринимателя Владимира Когана. Состояние Людмилы Коган оценили в 1,25 миллиарда долларов.

Суммарное богатство самых состоятельных людей России с начала 2026 года снизилось на 1,932 млрд. Больше всех остальных олигархов за полгода заработал предприниматель Алексей Мордашов. Сейчас его капитал составляет почти 29 миллиардов долларов.