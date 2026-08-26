Свыше 150 погибших и десятки раненых: главное о наводнении в Непале

Количество жертв наводнения в Непале возросло до 157. Фото: Zhang Ping/XinHua/Global Look Press

Сильное наводнение охватило Непал утром 26 августа. В результате ЧП погибли 157 человек. Несколько десятков жителей пострадали. Обновленные данные приводит портал Ratopati.

Большая часть погибших обнаружена в округе Читван. Юг Непала сильнее всего пострадал от наводнения. В этой части страны обнаружили 64 погибших.

К настоящему моменту известно о 41 пострадавшем от наводнения. Все раненые доставлены в больницы. Сотрудники полиции проводят поисково-спасательные операции. Всего на места ЧП направлены 3,3 тысячи специалистов.

Местные СМИ сообщают, что вода снесла дома, рынки, полицейские посты, таможенную инфраструктуру и другие объекты на территории нескольких районов Непала. По данным The Kathmandu Post, полностью разрушен 42-километровый участок трассы, связывающий Бетравати с пограничным переходом Расувагадхи.