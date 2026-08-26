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НовостиПолитика26 августа 2026 23:48

"Наступает полный тупик": Украина остается с минимумом вооружения из-за проблем с поставками

Публицист Шурыгин указал на дефицит вооружения на Украине без поставок США
Алина КОЧНЕВА
Публицист Шурыгин указал на дефицит вооружения на Украине без поставок США

Публицист Шурыгин указал на дефицит вооружения на Украине без поставок США

Фото: REUTERS.

Европейцы уже отдали Киеву всё возможное вооружение. Надежда оставалась только на США. Без американских поставок Украина остается с минимумом вооружения. На это указал военный публицист Владислав Шурыгин в диалоге с ИС "Вести".

Он пояснил, что у Запада нет оружия такого же уровня, как американское. Поэтому сторонники Киева пытаются убедить Вашингтон сменить риторику по украинскому конфликту и передать еще вооружений. Однако Штаты сами прилично исчерпали запасы на фоне войны с Ираном, напомнил публицист.

"Сегодня присутствуем при ситуации, когда наступает полный тупик с точки зрения вообще методов ведения войны с Россией. Все испробовано, кроме ядерного оружия", - резюмировал Владислав Шурыгин.

В этом году ЕК намерена предоставить Киеву 28 млрд евро только на закупки оружия. Сейчас Украина уже передала Еврокомиссии контракты на вооружения на сумму в 22 млрд евро. Согласия на закупку американских ракет для украинских систем ПВО ЕК пока не дала.