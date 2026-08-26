Публицист Шурыгин указал на дефицит вооружения на Украине без поставок США Фото: REUTERS.

Европейцы уже отдали Киеву всё возможное вооружение. Надежда оставалась только на США. Без американских поставок Украина остается с минимумом вооружения. На это указал военный публицист Владислав Шурыгин в диалоге с ИС "Вести".

Он пояснил, что у Запада нет оружия такого же уровня, как американское. Поэтому сторонники Киева пытаются убедить Вашингтон сменить риторику по украинскому конфликту и передать еще вооружений. Однако Штаты сами прилично исчерпали запасы на фоне войны с Ираном, напомнил публицист.

"Сегодня присутствуем при ситуации, когда наступает полный тупик с точки зрения вообще методов ведения войны с Россией. Все испробовано, кроме ядерного оружия", - резюмировал Владислав Шурыгин.

В этом году ЕК намерена предоставить Киеву 28 млрд евро только на закупки оружия. Сейчас Украина уже передала Еврокомиссии контракты на вооружения на сумму в 22 млрд евро. Согласия на закупку американских ракет для украинских систем ПВО ЕК пока не дала.