Сара Вагенкнехт: Мерц стал лучшим канцлером, которого когда-либо имела Украина Фото: REUTERS.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц передал Украине "миллиардные подарки". При этом жители Германии получили от властей только повышение налогов и массовые сокращения. Фридрих Мерц стал лучшим канцлером, но для Украины, а не для ФРГ. Об этом заявила основательница BSW Сара Вагенкнехт. Она опубликовала ироничный пост такого содержания в соцсети Х.

"Мерц в действительности является лучшим канцлером, которого когда-либо имела Украина", - отметила Сара Вагенкнехт.

Она призвала политика покинуть пост. Сейчас Фридрих Мерц пользуется большей популярностью на Украине, чем в Германии.

Уже более половины немцев не ожидают, что канцлер сохранит свой пост до конца нынешнего срока полномочий. DPA отмечает, что 36% респондентов считают, что Фридрих Мерц покинет должность до парламентских выборов.