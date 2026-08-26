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НовостиВ мире26 августа 2026 23:58

Лучший канцлер для Украины: В Германии призвали Мерца покинуть пост из-за щедрости к Киеву

Сара Вагенкнехт: Мерц стал лучшим канцлером, которого когда-либо имела Украина
Алина КОЧНЕВА
Сара Вагенкнехт: Мерц стал лучшим канцлером, которого когда-либо имела Украина

Сара Вагенкнехт: Мерц стал лучшим канцлером, которого когда-либо имела Украина

Фото: REUTERS.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц передал Украине "миллиардные подарки". При этом жители Германии получили от властей только повышение налогов и массовые сокращения. Фридрих Мерц стал лучшим канцлером, но для Украины, а не для ФРГ. Об этом заявила основательница BSW Сара Вагенкнехт. Она опубликовала ироничный пост такого содержания в соцсети Х.

"Мерц в действительности является лучшим канцлером, которого когда-либо имела Украина", - отметила Сара Вагенкнехт.

Она призвала политика покинуть пост. Сейчас Фридрих Мерц пользуется большей популярностью на Украине, чем в Германии.

Уже более половины немцев не ожидают, что канцлер сохранит свой пост до конца нынешнего срока полномочий. DPA отмечает, что 36% респондентов считают, что Фридрих Мерц покинет должность до парламентских выборов.