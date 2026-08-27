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НовостиОбщество27 августа 2026 0:29

"Всё уже понятно": продюсерская корпорация PMI уверена, что концерт Канье в Петербурге не состоится

Глава PMI Финкельштейн назвал понятной перспективу концерта Канье Уэста в России
Алина КОЧНЕВА
Глава PMI Финкельштейн назвал понятной перспективу концерта Канье Уэста в Петербурге. Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press

Глава PMI Финкельштейн назвал понятной перспективу концерта Канье Уэста в Петербурге. Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press

Глава продюсерской корпорации PMI Евгений Финкельштейн оценил вероятность приезда рэпера Канье Уэста в Россию. Он уверен, что концерт не состоится. По словам Евгения Финкельштейна, перспектива уже понятна, цитирует РБК.

"Я изначально сомневался в проведении этого мероприятия", - прокомментировал продюсер.

Он считает, что организаторы совершили ошибки при планировании концерта рэпера в Петербурге. Как пишет издание, между компанией-организатором Say Agency и планируемой площадкой "Газпром Ареной" была лишь устная договоренность. Из-за этого возник ряд проблем, ставящих концерт под угрозу срыва.

По утверждению агентства SAY Agency, Канье Уэст всё же должен прибыть в Россию и выступить перед публикой. Компания заявила, что вскоре должна подписать соглашения с "Газпром Ареной". Срок был дан, как утверждается, до 27 августа.