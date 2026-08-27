В Бурятии автобус столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Бурятии Фото: Ольга ЮШКОВА.

Утром 27 августа в Улан-Удэ зафиксировали жесткое ДТП. На одном из перекрестков столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Есть пострадавшие, оповестили в пресс-службе МЧС Республики Бурятия.

Известно, что специалисты проводят деблокирование водителя автобуса. Данные о пострадавших пассажирах будут уточняться, говорится в сообщении.

"Утром от диспетчера ЦППС в оперативную дежурную смену Главного Управления поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Таежная и Лебедева в Октябрьском районе г. Улан-Удэ произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса", - передает пресс-служба регионального МЧС.

Днем 26 августа подросток погиб в ДТП на территории Республики Коми. Автомобиль ВАЗ столкнулся с "Газелью". В результате погибла 14-летняя девочка. Ребенок скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.