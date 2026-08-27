Во Владивостоке медики продали за границу 13 детей: вот как их наказали

Шестерым медикам вынесли приговоры за торговлю детьми. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Шестеро медиков проведут в местах лишения свободы от 8,5 до 11 лет. Такое решение принял Фрунзенский районный суд Владивостока. Медицинских работников обвиняли в продаже новорождённых детей за границу.

«Приговоры шестерым - от 8,5 года до 11 лет», - сказала РИА Новости Елена Розова, адвокат одного из обвиняемых.

Всего на скамье подсудимых оказалось восемь медиков. Материалы ещё двух человек в суде пока не слушали, уточнила адвокат.

Ранее сообщалось, что в списке обвиняемых – шесть медиков из Санкт-Петербурга и двое из Нижнего Новгорода. Почему реализация преступной схемы проходила во Владивостоке, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, прокуратура Приморья информировала, что медики обвиняются в продаже за границу 13 новорождённых. Врачи получили вознаграждение более 53 миллионов рублей.

Сообщалось, что все дети были проданы в 2018-2020 годах. Младенцев для иностранных покупателей вынашивали суррогатные матери.

Судебный процесс над врачами начался в сентябре 2025 года.