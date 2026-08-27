Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2026 1:15

Во Владивостоке медики продали за границу 13 детей: вот как их наказали

Медикам во Владивостоке дали от 8,5 до 11 лет за продажу младенцев
Мария ПАВЛОВА
Шестерым медикам вынесли приговоры за торговлю детьми.

Шестерым медикам вынесли приговоры за торговлю детьми.

Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Шестеро медиков проведут в местах лишения свободы от 8,5 до 11 лет. Такое решение принял Фрунзенский районный суд Владивостока. Медицинских работников обвиняли в продаже новорождённых детей за границу.

«Приговоры шестерым - от 8,5 года до 11 лет», - сказала РИА Новости Елена Розова, адвокат одного из обвиняемых.

Всего на скамье подсудимых оказалось восемь медиков. Материалы ещё двух человек в суде пока не слушали, уточнила адвокат.

Ранее сообщалось, что в списке обвиняемых – шесть медиков из Санкт-Петербурга и двое из Нижнего Новгорода. Почему реализация преступной схемы проходила во Владивостоке, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, прокуратура Приморья информировала, что медики обвиняются в продаже за границу 13 новорождённых. Врачи получили вознаграждение более 53 миллионов рублей.

Сообщалось, что все дети были проданы в 2018-2020 годах. Младенцев для иностранных покупателей вынашивали суррогатные матери.

Судебный процесс над врачами начался в сентябре 2025 года.