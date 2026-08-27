В венгерском правительстве Мадьяра сочли Россию угрозой. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

С приходом на пост премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра политический курс страны сильно изменился. Нынешнее правительство поддержало оказание помощи Украине. Будапешт также назвал Россию угрозой. Так сказано в документе делегации Венгрии на Генеральной Ассамблее ООН.

Официальный Будапешт, кроме того, выступил за скорейшее завершение конфликта на Украине. Страна считает, что кризис должен быть урегулирован дипломатическим путем. Будапешт также выступил за оказание Киеву долгосрочных гарантий безопасности.

"Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку", - говорится в документе делегации.

Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди ранее заявил о намерении страны пересмотреть отношения с Москвой ради укрепления связей с партнерами по НАТО и Евросоюзу. Он сообщил, что Будапешт якобы должен "восстановить доверие" с союзниками. Поэтому перед Россией будет "закрыта дверь", сказал глава Минобороны Венгрии. По его словам, главной задачей нового правительства является баланс, который учитывал бы интересы и ценности своего государства и партнеров. Ромулус Русин-Сенди также обвинил Москву в якобы использовании спецслужб для влияния на Будапешт.

На эти высказывания отреагировали в посольстве Венгрии в Москве. По данным источников, Будапешт не планирует пересматривать экономические соглашения с РФ. В дипмиссии подчеркнули, что резкое высказывание главы Минобороны Венгрии касалось национальной безопасности и противодействия иностранной разведке. Расторжений контрактов с Россией не планируется, сказали в посольстве. Там также отметили, что позиция Будапешта по санкциям и международной повестке всегда диктуется выгодой для самой страны.

Венгерские политики, судя по разного рода утверждениям, еще не определились с курсом в отношении Москвы. Так, по словам глава МИД Аниты Орбан, Венгрия нацелена на прагматичное сотрудничество с Россией. Она назвала РФ значимой европейской силой. Анита Орбан сочла важным развитие отношений с Москвой с учетом ее возможностей и суверенности.