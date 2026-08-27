Названа самая богатая женщина в России

Forbes пятый раз назвал Татьяну Ким самой богатой женщиной России. Фото: пресс-служба Wildberries

Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким сохранила статус самой богатой женщины России. Она возглавила соответствующий рейтинг Forbes в пятый раз. Состояние Татьяны Ким составляет 5 миллиардов долларов, говорится в материале журнала.

Основательница Wildberries прилично опережает остальных претенденток на звание самой богатой женщины России. Разница между первой и второй строчкой топа составила почти 4 миллиарда долларов.

"Хотя Татьяна Ким по-прежнему занимает первую строчку, ее состояние сократилось более чем на $2 млрд: если год назад оно оценивалось в $7,1 млрд (а в конце февраля 2026-го, в момент составления мирового рейтинга миллиардеров — уже в $8,1 млрд), то теперь оценка снизилась до $5 млрд", - напомнил журнал.

На втором месте в рейтинге размещена президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние оценили в 1,3 миллиарда долларов. Третья строчка топа досталась генеральному директору "БФА-Девелопмент" Людмиле Коган. Журнал сообщил, что состояние бизнесвумен достигло 1,25 миллиарда долларов.

В топ-5 богатейших женщин страны также вошли инвестор Екатерина Федун и председатель стратегического совета "Л'Этуаль" Татьяна Володина. На шестой строчке находится дочь основателя "Новатэка" Виктория Михельсон. Седьмое место принадлежит жене владельца "Фосагро" Евгении Гурьевой.

В десятку также попали частные инвесторы Светлана Рыбальченко и Лидия Сультеева. Замкнула топ-10 богатейших женщин России Светлана Демидова. Она является вице-президентом группы компаний "Доминант".

В 2026 году рейтинг 155 богатейших бизнесменов РФ возглавил основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 37 миллиардов долларов. Это позволило предпринимателю подняться на вершину списка. На втором месте рейтинга расположился глава холдинга "Интеррос" и президент "Норникеля" Владимир Потанин. Журнал подсчитал, что капитал бизнесмена достиг 29,7 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алек.

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