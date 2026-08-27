В Москве убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана Махачева: при чем тут сын Анны Каменевой

Убийство вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Махачева могло быть не первым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После того, как стало известно об убийстве доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой в ее доме в подмосковной Жуковке, правоохранители в связи с этим делом задержали ее 17-летнего сына. Он проверяется на причастность к преступлению. Об этом сообщает «МК».

Ранее труп Каменевой с ножевыми ранениями был обнаружен в ее доме. Также в доме изъят пневматический пистолет. По данным издания, друг сына погибшей женщины – совершеннолетней, уроженец Чечни. Есть сведения, что он постоянно проживает в Испании. Его пока не задержали.

При этом полиция проверяет информацию о причастности разыскиваемого еще к одному убийству, которое было совершено несколько дней назад. Правоохранители не исключают, что оба преступления были совершены под воздействием наркотиков.

Отмечается также, что убитая Анна Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева, который погиб в автокатастрофе в 2013 году.

Та трагедия, напомним, произошла 20 декабря около 22.00. На Кутузовском проспекте Москвы заместитель председателя правительства Дагестана Гаджи Махачев направил свой Mercedes GL -500 в сторону встречной полосы, погиб сам и лишил жизни еще двух человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Жена и трое детей политика были госпитализированы с различными переломами.

Позже экспертиз установила, что в момент аварии Махачев был трезв. Кроме того, был названы еще двое погибших в аварии. Ими оказались обычный житель Москвы, который вел автомобиль и его пассажир, военнослужащий из Подмосковья.

21 декабря, в дагестанском селе Буртунай Казбековского района похоронили вице-премьера правительства республики Гаджи Махачева, который скончался после дорожно-транспортного происшествия в Москве. Проститься с Махачевым пришли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, председатель народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, члены правительства, руководители министерств и ведомств республики.