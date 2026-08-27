РФ и Индия обсуждают введение группового безвизового режима

Индия и Россия могут ввести безвиз. На фото: президентский дворец в Нью-Дели. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Индия могут ввести безвизовый режим. Для Дели это будет первый подобный опыт, ранее Индия не практиковала безвиз ни с одной из стран.

«Мы поддерживаем контакт с Россией по этому вопросу, но точных дат пока нет, поскольку у Индии нет безвизового режима ни с одной страной. Россия может стать первой страной, с которой такой режим будет введен после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований», - сказал посол республики в Москве Винай Кумар в интервью изданию «Известия».

Дипломат напомнил, что без визы в Индию могут въехать только госслужащих и дипломаты. При этом страна постепенно смягчает требования, предъявляемые к российским туристам.

Ранее речь шла о том, что Индия может запустить безвизовый режим для туристических групп из России.

Также сообщалось, что Россия проводит переговоры о полной взаимной отмене виз с четырьмя странами: Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.