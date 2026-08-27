Синоптик сообщила об угрозе для жителей Камчатки: надвигается тайфун

Синоптик Макарова: надвигающийся на Китай шторм может зацепить Камчатку Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Китае ожидают несколько мощных тайфунов. Шторм "Лала" может зацепить и Камчатку. Опасность для региона существует. Об этом предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, цитирует ТАСС.

Специалист сообщила, что циклон находится в открытой части океана. Этот тропический шторм движется в сторону Камчатки, уведомила синоптик. Он может трансформироваться, тогда в регионе просто пройдут дожди.

Марина Макарова объяснила, что траектории остальных тайфунов направлены не к Дальнему Востоку. Они пойдут в сторону Шанхая, на север от Хайнаня и к полуострову Лэйчжоу.

Во Владивостоке еще бушуют ветра, но к сентябрю погода стабилизируется. Мощные тайфуны обходят регион стороной. На Дальнем Востоке ожидаются дожди с грозами. Серия атмосферных фронтов пройдет над территорией региона с 29 по 31 августа. В первый день осени непогода спадет.