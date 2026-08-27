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НовостиЗвезды27 августа 2026 4:07

Умерла Яёи Кусама, японская художница-авангардист

Автор знаменитой тыквы в горошек Яёи Кусама умерла в 97 лет
Мария ПАВЛОВА
Умерла японская художница Яёи Кусама.

Умерла японская художница Яёи Кусама.

Фото: REUTERS.

Умерла японская художница-авангардистка Яёи Кусама. Она скончалась на 98-м году жизни.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Яёи Кусамы в больнице в Токио 14 августа 2026 года в возрасте 97 лет», - такое сообщение распространила её студия.

Кусама родилась в Японии, в 1957 году она переехала в США. В начале семидесятых художница вернулась в Японию. Она позиционировала себя как «навязчивую художницу». Многие работы художница создавала под влиянием галлюцинаций. В частности, речь идёт об узорах с использованием горошка.

Кроме живописи, Кусама писала стихи и прозу, пробовала себя в дизайне одежды, фотографии, скульптуре и других сферах. В Токио работает музей её работ. Одна из самых известных работ Яёи Кусами – золотистая тыква, покрытая чёрными горошками.

Ранее инсталляция «Светлячки на воде» японской художницы Яеи Кусама (Yayoi Kusama) стала бестселлером, если так вообще возможно говорить о предмете современного искусства.

Также скульптура известной японской художницы Яёи Кусамы «Сияние жизни» стала достопримечательностью музея Кистефос в Норвегии.