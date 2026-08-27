С 1 сентября россияне по-новому будут проходить МРТ и рентген: что меняется в правилах

Минздрав: с 1 сентября МРТ в частных клиниках можно проводить без направления. Фото: Vadim Akhmetov/GLOBAL LOOK PRESS

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила прохождения МРТ и рентгена. В частных клиниках эти обследования можно будет проходить без направления врача. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на сайте правовых актов.

Теперь направления в частных клиниках никто требовать не будет. Врач-рентгенолог будет оценивать наличие показаний и противопоказаний к обследованию непосредственно перед процедурами.

Вместе с тем, протокол исследований будет оформляться в единственном экземпляре с последующим внесением данных в медицинскую карту пациента. При этом допускается использование зарегистрированных в установленном порядке медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступят в силу обновленные правила оказания платных медицинских услуг. Они будут действовать до 1 сентября 2031 года. В частности, согласно новым нормам, заключить договор на получение платной медицинской помощи дистанционно можно будет несколькими способами. Помимо официального сайта медицинской организации, такая возможность появится в мобильных приложениях клиник и в мессенджере Max.