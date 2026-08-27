Сальдо: иностранных наемников в ВСУ заманивают обещанием гражданства Фото: REUTERS.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что иностранных наемников вербуют в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), суля им высокие выплаты и украинское гражданство. Однако, по его словам, киевские власти относятся к боевикам как к расходному материалу и систематически не выполняют обещаний.

Сальдо рассказал, что Украинский международный легион анонсирует зарплаты до нескольких тысяч долларов в месяц, однако поступающие из СМИ сообщения о задержках и невыплатах свидетельствуют об обратном. Многие наемники, подчеркнул Сальдо, довольно скоро осознают, что их реальная роль далека от героического образа, который создают на пропагандистских плакатах.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник оценил численность иностранных граждан в рядах ВСУ в 16–20 тысяч человек. При этом, по данным Москвы, через зону боевых действий прошло около 30 тысяч иностранцев — часть из них погибла, часть покинула зону конфликта. Украинский омбудсмен Ольга Решетилова ранее называла цифру в 16 тысяч наемников из 72 стран.