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НовостиПолитика27 августа 2026 4:59

Полковник США Уилкерсон: Украина не сможет наладить выпуск ракет Storm Shadow

Украина не успеет запустить производство Storm Shadow, заявил Уилкерсон
Мария СПИРИДОНОВА
Полковник США Уилкерсон: Украина не сможет наладить выпуск ракет Storm Shadow

Полковник США Уилкерсон: Украина не сможет наладить выпуск ракет Storm Shadow

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украина не сможет наладить на своей территории выпуск британских ракет Storm Shadow, заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала. По его словам, несмотря на обещания премьера Великобритании Энди Бернема выделить миллиарды евро и передать техническую документацию для запуска производства, у Киева просто не будет времени на реализацию этих планов.

Уилкерсон подчеркнул, что Россия, как и прежде, проявляет упорство и в итоге добьется своего, прежде всего в Донбассе. Он также напомнил, что российские ракеты и беспилотники уже фактически заблокировали все черноморские порты Украины.

Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политические элиты Евросоюза «сорвались с цепи» и отбросили все нормы приличия, делая ставку на военное решение конфликта на Украине.