Центробанк отозвал лицензию у РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России лишил лицензии московскую расчетную небанковскую кредитную организацию «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ». Решение вступило в силу 27 августа 2026 года. По данным регулятора, на момент отзыва компания занимала 288-е место по активам среди всех российских банков. Информацию об этом предоставила пресс-служба Центробанка.

Причиной отзыва послужили многочисленные нарушения федерального законодательства, а также нормативных актов самого регулятора. В ЦБ уточнили, что за последний год к организации неоднократно применялись меры воздействия. Кроме того, компания нарушала требования по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

В регуляторе отметили, что РНКО долгое время проводила сомнительные операции клиентов. Организация несвоевременно направляла в уполномоченный орган достоверные сведения о транзакциях, которые подлежат обязательному контролю. При этом руководство и собственники компании никак не противодействовали вовлечению банка в подозрительные схемы.

С 27 августа в организацию назначена временная администрация, которая будет работать до прихода конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия руководства компании приостановлены в соответствии с законом. Все расчеты с клиентами будут проходить в установленном законодательством порядке.

В декабре прошлого года ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального сберегательного банка». Решение принято из-за нарушения федеральных законов и требований в сфере противодействия легализации доходов и финансирования терроризма.