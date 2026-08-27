Депутат Панова: в тюменских реках произошел массовый мор рыбы. Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOK PRESS

В реках Тюменской области произошел массовый мор рыбы. Так, в реках Тура и Тобол рыбные ресурсы утрачены полностью, а в Иртыше, Тавде и Исети сохранились лишь частично. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат Госдумы Елена Панова.

«В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично — в Иртыше, Тавде, Исети», — написала парламентарий.

При этом, по ее словам, почти полностью, на 95 процентов, утрачена кормовая база. Восстановление же рыбных ресурсов займет несколько лет. Так, «сорные» виды восстановятся за два-четыре года, стерлядь — примерно за шесть лет, а нельма — за 8–10 лет.

Панова добавила, что, несмотря на имеющуюся у Росрыболовства комплексную программу восстановления ценных видов рыб, без дополнительных мер восстанавливать водоемы региона придется долго.

По данным Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, виной массовой гибели рыбы в Тюменской области стал острый дефицит кислорода — его уровень в Туре упал почти в шесть раз ниже нормы.

Причиной такого удушья стали аномальные ливни, за несколько месяцев в регионе выпало более 250% месячной нормы осадков, которые смыли в реку тонны гниющего ила и органики с водосборной площади. Из-за этого вода приобрела тухлый запах и высокую цветность. Также специалисты считают, рыба в Туре гибнет из-за «температурных качелей», которые наблюдались в городе весь июль.