Около 1500 человек пропали без вести после схода оползня в Непале Фото: REUTERS.

В Непале и Тибете после схода оползня в Гималаях пропали без вести около 1500 человек, включая почти 800 иностранцев. Причиной стала огромная стена из грязи и камней, которая обрушилась в реку и вызвала катастрофические наводнения в долинах и городах. Об этом пишет Reuters.

Спасатели на вертолётах ищут выживших и доставляют помощь тысячам отрезанных людей в труднодоступном горном районе. Полиция Непала сообщила, что число погибших уже превысило 165 и, скорее всего, продолжит расти.

Среди пропавших в Непале числятся 826 человек, из них около 500 иностранцев из более чем 20 стран, включая граждан Индии, США, Австралии, Британии и Канады. В Тибете, по данным CCTV, без вести пропали 558 человек, в том числе 260 иностранцев.

Армия Непала задействовала более 5000 военных и полицейских, уже эвакуированы 125 человек, включая 20 иностранцев. Премьер-министр страны выехал в наиболее пострадавший район, чтобы оценить обстановку.

Напомним, что природная катастрофа произошла утром 26 августа в районе реки Бхоте-Коши в непальском округе Расува. Потоки воды обрушились на населённые пункты Тимуре, Сьяфрубеси и Расувагадхи.