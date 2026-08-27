Дональд Трамп ввёл чрезвычайное положение в США: в чём причина Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за рисков для национальной энергосистемы. Глава государства подписал указ, ограничивающий использование импортного оборудования в этой сфере.

В документе говорится, что поставки зарубежной техники создают угрозу национальной безопасности и экономике Америки. По мнению Вашингтона, эта опасность исходит из-за пределов Соединенных Штатов.

Теперь в стране запрещена закупка и установка некоторых видов иностранных трансформаторов, инверторов и генераторов. Также под ограничения попали цифровые компоненты и программное обеспечение, которые могут сделать энергосеть уязвимой для кибератак.

Министерству энергетики поручено следить за работой уже смонтированного импортного оборудования. Ведомство также получило полномочия определять сроки прекращения сделок, попадающих под действие нового указа.

Ранее один из крупнейших нефтяных игроков США — компания Chevron — заявил о неизбежности энергетического кризиса в Калифорнии. Причиной называли совместные военные действия США и Израиля против Ирана.