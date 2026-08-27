Женщина родила в один день двоих детей: но они не являются родственниками Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году женщина из Квинсленда родила близнецов от разных биологических родителей. Считается, что это первый подобный случай в Австралии, настолько редкий, что он не был предусмотрен законами штата о суррогатном материнстве. Об этом пишет издание The Guardian.

Женщина забеременела естественным путем во время договора о суррогатном материнстве. Оба ребенка родились 1 ноября 2025 года с помощью кесарева сечения. Спор о том, кто именно будет воспитывать детей, не возникал. В статье говорится, что ребенок, зачатый с помощью ЭКО, был передан биологическим родителям.

Но ситуация потребовала рассмотрения дела в Квинслендском суде по делам несовершеннолетних из-за правил суррогатного материнства, запрещающих разлучать родных братьев и сестер, рожденных суррогатными матерями. Суд установил, что дети, хотя и были рождены в один день и от одной матери, не являются родственниками. Именно поэтому власти разрешили детей разлучить и отправить на воспитание в разные семьи, другими словами, к биологическим родителям.

Ранее KP.RU рассказал о том, какие риски может нести пара, если решится искать суррогатную мать через интернет. В этом деле экономия средств может быть чревата. Также оформлять услуги суррогатной мамы нужно по договору, следуя букве закона.