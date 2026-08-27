ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Запорожью, Кривому Рогу и Одессе

В Киевской области поражены два крупных транспортно-логистических центра Фото: REUTERS.

Министерство обороны России перечислило объекты, которые были поражены в ходе массированного удара по украинской территории. В сводке ведомства указаны цели в нескольких областях.

В Киеве и Киевской области удары нанесены по цеху сборки беспилотников, задействованному в производстве барражирующих боеприпасов «Хорнет». Кроме того, поражены два крупных транспортно-логистических центра: столичный «Сан-Парк», использовавшийся для хранения и распределения FPV-дронов и наземных станций управления, а также офисно-логистический комплекс «Александровский» в Борисполе, где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

В Запорожье и Кривом Роге под удар попали металлургические комбинаты, являющиеся основными поставщиками продукции для украинского военного производства. В Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. На предприятии осуществлялась доставка ГСМ для ВСУ.

В Одесской области атакованы цех по сборке БПЛА и цех по производству селитры в Ильичевке, а также 24 хранилища с военным имуществом в портах Одесса и Черноморск. В порту Рени разрушена инфраструктура, используемая для разгрузки военных грузов и ГСМ. Также в регионе выведены из строя объекты энергетики, обеспечивавшие работу портов, и транспортная инфраструктура, задействованная в военных целях.