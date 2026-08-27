В Японии начали массово уничтожать медведей: что случилось Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Японии медведи убили 13 человек из-за нехватки лесных ресурсов. Из-за этого власти Японии начали сокращать популяцию медведей. Об этом пишет издание The Guardian. Власти страны уже истребили 14 тысяч медведей.

С июня по август медведи подходят близко к Каруидзаве, питаясь шелковицей, муравьями и цветами сакуры. Эти продукты низкокалорийные, поэтому звери ищут дополнительную пищу, часто заходя в жилые районы во время туристического сезона.

В прошлом году медведи напали на более чем 230 человек в Японии, 13 погибли. Большинство инцидентов произошло в северных префектурах Акита и Иватэ из-за рекордной жары, увеличившей запасы буковых орешков и желудей, которыми питаются медведи. Сокращение населения в сельских районах привело к тому, что медведи забредали в деревни в поисках еды.

Нападения медведей стали главной новостью. Правительство предупредило туристов о риске встречи с медведями. Страховые компании предложили «медвежью страховку». Фермеры установили аниматронных волков для отпугивания животных. Фонарные столбы украсили предупреждающими плакатами. Японская компания рекламировала убежище от медведей. Также власти стали активно уничтожать медведей.

В результате с апреля 2025 года по январь 2026 года в Японии было уничтожено более 14 000 медведей. Среди них было около 12 000 гималайских медведей (Ursus thibetanus) и 2000 бурых медведей (Ursus arctos). Общественность боится, что действия властей приведут к сокращению численности редких видов медведей.

Ранее KP.RU сообщил, что медведи начали нападать на людей и в России. Последний известный случай нападения поверг в шок общественность. Речь идет о туристке, которую медведь вытянул из палатки и разорвал на глазах ее жениха.