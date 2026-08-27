Economist: Китай начал массово обучать человекоподобных роботов на людях

Китай начал массово обучать человекоподобных роботов на людях Фото: REUTERS.

Китай начал массовое обучение человекоподобных роботов на людях. Об этом пишет The Economist.

По всей стране создаются тренировочные центры для роботов. Люди в перчатках с датчиками выполняют задания, а роботы наблюдают и повторяют движения. В Китае создано уже 53 центра, еще 34 строятся. В Шанхае откроется центр на тысячу роботов.

Производственные компании обучают роботов на людях, используя гарнитуры и сенсорные перчатки для фиксации движений. JD, крупнейший маркетплейс Китая, планирует привлечь 600 тысяч сотрудников для сбора 10 млн часов данных за два года.

Роботов обучают повседневным действиям, в отличие от чат-ботов, которые используют интернет-тексты. Гуманоиды требуют обучения взаимодействию с физическим миром с нуля. Государство финансирует 80% тренировочных центров. В первой половине 2026 года около 13 тысяч китайских гуманоидов будут обучаться. При этом для массового коммерческого применения таких роботов еще очень далеко. Издание пишет, что должны пройти десятилетия, чтобы гуманоиды появились в каждом доме для выполнения рутинных задач.

Ранее KP.RU сообщил, что роботы активно проявляют себя и в спорте. Недавно стало известно, что киборг играючи побил рекорд самого быстрого человека на планете, Усэйна Болта.