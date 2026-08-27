В Уфе и Оренбурге беспилотники ВСУ атаковали склады Ozon Фото: REUTERS.

Ночью беспилотники ВСУ нанесли удары по складским комплексам Ozon в Оренбурге и Уфе. В пресс-службе маркетплейса официально подтвердили факт атаки, уточнив, что персонал был вовремя эвакуирован, поэтому никто не пострадал и пожаров удалось избежать.

Представители ритейлера рассказали, что сотрудников вывели из зданий, а по предварительным данным возгораний зафиксировано не было. В Оренбурге площадка уже вернулась к обычной работе, а вот комплекс в Уфе получил небольшие повреждения, поэтому его закрыли для детальной проверки строительных конструкций.

В связи с инцидентом компания изменила логистику башкирского распределительного центра. Сейчас там временно не принимают товары от продавцов, а все грузы, которые ехали в Уфу, перенаправляют на другие сортировочные пункты. В Ozon заверили, что покупатели не почувствуют никаких неудобств — заказы оформляются и доставляются в прежнем режиме.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития подтвердило намерение детально изучить вопрос о помощи пострадавшим предпринимателям. Речь идет как о самой площадке Ozon, так и о продавцах, чьи склады и товары пострадали от атак беспилотников ВСУ.