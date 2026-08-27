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НовостиПолитика27 августа 2026 7:02

Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями Южной группировки войск

Глава Генштаба ВС РФ посетил расположение российской группировки войск на ключевых направлениях в зоне СВО
Людмила МИТРОХИНА
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач Южной группировкой войск. Об этом рассказало Минобороны РФ в своем официальном канале в «Максе».

«Генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Сообщается, что военачальник посетил расположение российской группировки войск на ключевом направлении в зоне СВО. Также Герасимов отметил, что бойцы РФ продвигаются на всех направлениях в зоне СВО. Российские бойцы активно вытесняют врага на многих направлениях, освобождая один населенный пункт за другим. Также Герасимов отметил успешную работу российских военных на южных рубежах в зоне СВО.