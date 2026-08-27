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НовостиПолитика27 августа 2026 7:03

Герасимов: ВС РФ ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО

ВС РФ наступают неснижающимися темпами в зоне СВО, отметил Герасимов
Мария СПИРИДОНОВА
Герасимов: ВС РФ ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой «Южная», заслушав доклад командующего, заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам Герасимова, темпы продвижения ВС России не снижаются.

Генерал армии отметил, что российские войска наступают в направлении Славянска, и до окраин города осталось четыре километра.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия не просто рассчитывает на победу в специальной военной операции, а уверена в ней. По его словам, выбор средств для достижения победы будет зависеть от текущей ситуации на поле боя.