Герасимов: Киев транслирует ложь о якобы успешном наступлении ВСУ на Запорожье Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В рамках пропагандистской кампании украинская верхушка распространяет ложные сведения о якобы удачном наступлении ВСУ на Запорожье. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его слова приводит Минобороны РФ.

По его словам, в условиях отсутствия реальных результатов на земле украинские власти стремятся убедить Запад в якобы успешных действиях ВСУ на поле боя.

"...Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области", - сказал он.

Глава Генштаба отметил, что на данный момент основной стратегической задачей киевского режима остаётся сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса.

Также Валерий Герасимов подчеркнул, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).