ВС России за два месяца освободили более 100 кв. км на дружковском направлении Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

ВС РФ освободили более 100 кв. км территории на Дружковском направлении за два месяца. Об этом рассказал глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время своего доклада.

«Передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в полутора километрах от города. Всего за два прошедших месяца на дружковском направлении освобождено более 100 кв. км территории», — резюмировал военачальник во время своего доклада.

ВС РФ ведут активные действия в городских кварталах Алексеево-Дружковки. Отмечается, что под контролем российских войск находится около половины поселка. ВС РФ ведут бои за Куртовку и Веролюбовку. Российские бойцы активно продвигаются на ключевых участках в зоне СВО. В частности бойцы РФ существенно продвинулись на Харьковском направлении.