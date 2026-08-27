Зачем глава ЦРУ прилетал в Россию: у американца была четкая задача, но не по Украине

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф Фото: IMAGO/Yuri Gripas - Abaca/Pool/www.imago-images.de/Global Look Press

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения возможной эскалации России в отношениях с НАТО и сокращения поддержки Ирана. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным источника, у главы ЦРУ стояла четкая задача: провести диалог на высшем уровне. Только вот тема разговора никак не касалась Украины. Якобы Рэтклифф предостерег российских чиновников от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО. И обсудил ситуацию в Иране.

«Целью его встречи было прежде всего предостеречь Россию от любых эскалационных действий против стран Балтии», — подчеркивается в статье иностранной газеты.

Напомним, Рэтклифф 25 августа посетил Москву без анонса. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц выдвинул несколько предположений о том, какой была главная тема переговоров между Рэтклиффом и представителями РФ.