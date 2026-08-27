Герасимов: Бойцы "Юга" преодолели линию обороны ВСУ у Славянска и Краматорска Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Российские бойцы Южной группировки войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж ВСУ около Славянска и Краматорска в ДНР. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его слова приводит Минобороны России.

Он подчеркнул, что войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 километров одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Генштаба ВС РФ заявил, что российские подразделения наступают на всех направлениях в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, Герасимов отметил, что на данный момент основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса.