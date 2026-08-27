В Кремле рассказали, что ждёт Украину за атаки на российскую инфраструктуру Фото: REUTERS.

Москва готовит жесткий ответ на атаки Украины по объектам экономики и торговли. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в беседе с зарубежными журналистами из агентства Bloomberg.

«Украина пытается нанести удар по нашей экономической, торговой инфраструктуре, вызывая ответные действия с нашей стороны, этот ответ будет жестким», — уточнил пресс-секретарь президента России.

Ранее свою позицию по этому вопросу обозначил и сам президент РФ Владимир Путин. Глава государства пообещал, что все ответные меры на террористические вылазки киевского режима будут носить зеркальный характер.

Российский лидер уточнил, что удары будут наноситься по тем же типам целей, что выбирает противник. Как подчеркнул президент, мощность этих ударов окажется в разы выше, чем у атакующих. По словам Владимира Путина, враг уже сейчас ощущает на себе последствия таких решений. Он также предупредил, что в будущем масштаб ответных действий будет только нарастать.