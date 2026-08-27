Один человек погиб, еще один ранен после атаки ВСУ в Белгородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области в результате украинской атаки один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

"В городе Шебекино в результате обстрела погиб мужчина. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что также в городе в результате атаки украинского FPV-дрона по частному дому женщина получила акубаротравму (контузию). Медики скорой оказали помощь на месте.

В публикации уточнили, что еще несколько дронов ВСУ атаковали два предприятия — разбиты окна, повреждены кровли и фасады помещений.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что девять человек погибли в результате атаки вооруженных формирований Украины на рейсовый автобус "Лисичанск - Стаханов".

Очередной акт терроризма боевики киевского режима совершили днем 26 августа.