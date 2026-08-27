Один человек погиб, еще один ранен после атаки ВСУ в Белгородской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Белгородской области в результате украинской атаки один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
"В городе Шебекино в результате обстрела погиб мужчина. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким", - говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что также в городе в результате атаки украинского FPV-дрона по частному дому женщина получила акубаротравму (контузию). Медики скорой оказали помощь на месте.
В публикации уточнили, что еще несколько дронов ВСУ атаковали два предприятия — разбиты окна, повреждены кровли и фасады помещений.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что девять человек погибли в результате атаки вооруженных формирований Украины на рейсовый автобус "Лисичанск - Стаханов".
Очередной акт терроризма боевики киевского режима совершили днем 26 августа.